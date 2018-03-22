Sivas'ta dehşet! Sevdiği kız için 5 kişiyi öldürdü

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişi, tüfekle vurularak öldürüldü. Gittiği evde aynı aileden 3 kişiyi, bir bakkal dükkanında ise iş yeri sahibi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçan saldırgan, Kahramanmaraş'ta yakalandı. 5 kişiyi vahşice katleden caninin sözleri pes dedirtti: “Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum”

Fırat Yurdakul aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Tarık Esen'in (50) babası İbrahim Esen'in ilçeye bağlı Ortaköy'deki evine gitti.Fırat Yurdakul, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tarık Esen'e ve babası İbrahim ile annesi Cennet Esen'e ateş etti.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Tarık, İbrahim ve Cennet Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Fırat Yurdakul. saldırının ardından evden uzaklaşarak köydeki bir bakkal dükkanına yöneldi.

  • Güncel 22 Mart 2018 08:46
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