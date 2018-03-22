Sivas'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

İşlediği cinayetlerin ardından kaçan Fırat Yurdakul'un kullandığı 58 SC 782 plakalı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarına girdiği tespit edildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Fırat Yurdakul kullandığı araçla uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Doğu Çevre Yolu'nda kovalamaca sonucu polis tarafından otomobil durdurularak Fırat Yurdakul gözaltına alındı. Araçta, saldırganın cinayet olaylarında kullandığı av tüfeği de ele geçirildi.

Fırat Yurdakul, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i tartışma sırasında otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı köydeki bakkala giderek para, içki ve aracını istediği belirtildi. İsteklerini reddeden bakkal Celal ve oğlu Taylan Koral'ı da aynı silahla öldüren saldırganın, daha sonra Celal Koral'a ait otomobili gasbederek kaçıp Kahramanmaraş'a gittiği ifade edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Fırat Yurdakul'un emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek Sivas'a getirileceği öğrenildi.

CANİDEN PES DEDİRTEN SÖZLER!

Gözaltına alınan katil zanlısı Furat Yurdakul ekip aracına konurken İHA muhabirine, “Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum” dedi.

  • Güncel 22 Mart 2018 08:52
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