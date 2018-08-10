Şiva süper minisiyle sahneyi yıktı!

Sevilen şarkısı "Ağlayacak" ile hayranlarını selamlayan Şiva gecenin sürprizini ise programının ortalarına doğru yaptı. Yeni şarkısı “Tatlı Telaş”ı mekanı tıklım tıklım dolduran müzikseverler için ilk kez seslendiren genç şarkıcı kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Yaklaşık bin kişilik kalabalığı repertuarı ve performansıyla coşturan Şiva yoğun istek üzerine programını yarım saat uzattı.