Şiva süper minisiyle sahneyi yıktı!

Sevilen şarkısı "Ağlayacak" ile hayranlarını selamlayan Şiva gecenin sürprizini ise programının ortalarına doğru yaptı. Yeni şarkısı “Tatlı Telaş”ı mekanı tıklım tıklım dolduran müzikseverler için ilk kez seslendiren genç şarkıcı kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Yaklaşık bin kişilik kalabalığı repertuarı ve performansıyla coşturan Şiva yoğun istek üzerine programını yarım saat uzattı.
SÜPER MİNİSİYLE YÜREK HOPLATTI: Performansının sonunda mikrofonu ünlü dj Kemal Doğulu’ya teslim eden Şiva alkışlar ve yoğun tezahüratlar arasında sahneden ayrıldı. Öte yandan gece için seçtiği süper mini siyah elbisesiyle de dikkat çeken genç şarkıcı Şiva güzelliğiyle göz kamaştırdı. Yaklaşık bir buçuk kaldığı sahnede zaman zaman pop şarkılar da seslendiren Şiva sahnesinin finalini "Kabahat" şarkısı ile yaptı.
İşte Şiva'nın muhteşem performansından kareler...
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