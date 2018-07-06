Site güvenliğine satırla saldırdı! O anlar kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir grup kendilerini siteye almadığı gerekçesiyle güvenliğe satırla saldırdı. Şahısların güvenliklere satırlı saldırısı ve olay yerine gelen polisin şahısların engellemek için silah çektiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'de lüks bir sitede meydana geldi. Olaydan bir gün önce iddiaya göre siteye gelen şahıslar içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri şahıslara kime geldiklerini sorunca, şahıslar cevap veremedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri site sakininin izni olmadan içeri giremeyeceklerini söyleyince tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası şahıslar siteden ayrıldı. Ardından şahıslar ertesi gün bu sefer kalabalık gelerek güvenlik görevlilerine içeri almadıkları gerekçesiyle saldırdı. Şahıs güvenlik görevlisine tekme atmaya başladı. Bu sırada dengesi bozulan güvenlik görevlisi yere düştü.

BELİNDEN SATIRI ÇIKARDI: Yere düşen görevliye üç kişi tekme atmaya devam etti. Bu sırada şahıslardan biri belindeki satırı çıkarak saldırmaya devam etti. Güvenlik görevlisi araya diğer güvenliğin girmesiyle şahısların elinden kurtuldu. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekipler olay müdahale ettiği sırada şahıs yine belindeki satırı çıkararak saldırmaya çalıştı. Polis ise belindeki silahı çıkararak havaya doğrulttu. Şahıs bu sayede sakinleşti.

O ANLAR KAMERADA: Görüntülerde şahıslar siteye geliyor. Ardından güvenlik görevlisine saldırıyor. Bir şahıs görevliye tekme atıyor. Yere düşen güvenlik görevlisine şahıslar tekme atmaya devam ediyor.Bu sırada bir saldırgan elindeki satırı çıkarıyor ve güvenlik görevlisine saldırıyor. Ardından olay yerine gelen ekipler şahısları sakinleştirdiği sırada saldırgan tekrar belindeki satırı çıkarıyor. Bu sırada polis de belindeki silahı çıkarıyor.

  • Güncel 06 Temmuz 2018 14:31
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