Sıra Star TV'de mi masaya oturuldu o da satılıyor!

Doğan Grubu’nun Demirören Grubu’na satışıyla birlikte medyada başlayan hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Uçankuş'un haberine göre, bir süre önce görüşmeleri yapılan ancak sonuca ulaşılamadığı için duran beIN-Doğuş Medya pazarlığı da yeniden alevlendi. beIN, Star, NTV ve Kral için yeniden Doğuş Grubu’yla masaya oturdu.