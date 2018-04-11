Sıra Star TV'de mi masaya oturuldu o da satılıyor!

Medya da deprem... Kısa bir süre önce Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na satılması ve öncesinde NTVSpor'un satışı sonrası yeni bir satış haberi daha. Doğuş Grubu satılıyor mu? Doğuş Grubu'nun Katarlı beIN Medya Grubu ile masaya oturduğu iddia edildi.

Sıra Star TV'de mi masaya oturuldu o da satılıyor!

Medya çalkalanıyor...Geçtiğimiz yıl ortaya atılan ancak anında yalanlanan 'Doğuş grubu, Katarlı Medya Grubu beIN'e satılıyor' iddiaları yeniden alevlendi. Star TV, Kral, ve NTV'nin aralarında bulunduğu medya kuruluşları satılıyor. İşte detaylar...

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Sıra Star TV'de mi masaya oturuldu o da satılıyor!

Doğan Grubu’nun Demirören Grubu’na satışıyla birlikte medyada başlayan hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Uçankuş'un haberine göre, bir süre önce görüşmeleri yapılan ancak sonuca ulaşılamadığı için duran beIN-Doğuş Medya pazarlığı da yeniden alevlendi. beIN, Star, NTV ve Kral için yeniden Doğuş Grubu’yla masaya oturdu.

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Sıra Star TV'de mi masaya oturuldu o da satılıyor!

Doğan Grubu’nun için ne olacağı, beIN grubuna satılıp satılmayacağı konusundaki son kararın Haziran ayına kaldığı iddia edildi. Çünkü satış tam anlamıyla Haziran ayında bitecek ve kimin gidip, kimin kalacağı bütünüyle o zaman netleşecek. İşte tam bu sırada gözler Doğuş Grubu’na (Star, NTV ve Kral) çevrildi.

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Sıra Star TV'de mi masaya oturuldu o da satılıyor!

Digiturk’ün de sahibi olan Katarlı Medya Grubu beIN, yeniden Star’la masaya oturdu ve son bir fiyat verdi. Şimdi Ferit Şahenk’in karar vermesi bekleniyor. Öte yandan Ciner Grubu’nun da Show TV ve Habertürk’ün satışı için Albayrak Grubu’yla flört ettiği ileri sürülüyor.

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