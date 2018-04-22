Sır perdesi aralandı: Korkunç cinayetin nedeni aşk yazışmaları!

Konya’da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.’yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli’yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), Cihanbeyli ilçesinde yakalandı. Fevzi A.’nın, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli ile kız kardeşinin aşk yazışmalarını gördüğü, çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla bir kişiyle birlikte yaşayan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.’yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi.

"ÜÇ ÇOCUĞUNUZ VAR": Ardından da baldızı Ceylan P.’nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli’yi çağırdı. Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi.

Fevzi A., Telli’ye, ”Baldızımla birliktesin. Üç çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?” diye sorunca tartışma çıktı.