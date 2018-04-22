Sır perdesi aralandı: Korkunç cinayetin nedeni aşk yazışmaları!

KONYA’da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.’yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli’yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), Cihanbeyli ilçesinde yakalandı.

Sır perdesi aralandı: Korkunç cinayetin nedeni aşk yazışmaları!

Konya’da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.’yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli’yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), Cihanbeyli ilçesinde yakalandı. Fevzi A.’nın, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli ile kız kardeşinin aşk yazışmalarını gördüğü, çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Sır perdesi aralandı: Korkunç cinayetin nedeni aşk yazışmaları!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla bir kişiyle birlikte yaşayan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.’yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi.

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Sır perdesi aralandı: Korkunç cinayetin nedeni aşk yazışmaları!

"ÜÇ ÇOCUĞUNUZ VAR": Ardından da baldızı Ceylan P.’nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli’yi çağırdı. Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi.

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Sır perdesi aralandı: Korkunç cinayetin nedeni aşk yazışmaları!

Fevzi A., Telli’ye, ”Baldızımla birliktesin. Üç çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?” diye sorunca tartışma çıktı.

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