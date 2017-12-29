Sır gibi saklanıyordu ilk kez görüntülendi! İlçe sakinlerinin bile haberi yok

Sır gibi saklanıyordu ilk kez görüntülendi! İlçe sakinlerinin bile haberi yok

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen 67 yıllık NATO üssü hazırlanacak özel bir proje ile turizme kazandırılacak. Proje bu özelliği ile de ilk olma özelliği taşıyacak.Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1950'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü, daha sonraları bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltıldı.

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Sır gibi saklanıyordu ilk kez görüntülendi! İlçe sakinlerinin bile haberi yok

Trabzon'da çoğu vatandaşın dahi bilmediği, 8 sene önce kaderine terk edilen NATO üssünü hazırlayacakları özel bir proje ile turizme kazandıracaklarını belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu 46,5 dönümlük arazinin bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

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Sır gibi saklanıyordu ilk kez görüntülendi! İlçe sakinlerinin bile haberi yok

Koray Koçhan, ilçedeki NATO üssünün Türk askerleri tarafından uzun yıllar kullanıldığını belirterek "Burası çok eski bir yer. Bende yapılış tarihini tam bilmiyorum. Muhtemelen 1950'lerde yapılan bir NATO üssü. Boztepe'de Amerikan askerlerinin görev yaptığı NATO üssünün olduğu dönemde daha çok Türk askerlerinin görev yaptığı bir mühimmat deposu olarak kullanılmış" dedi.

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Sır gibi saklanıyordu ilk kez görüntülendi! İlçe sakinlerinin bile haberi yok

İlçedeki NATO üssünün füzelerin ve diğer çapta mühimmatların olduğu depo olarak kullanıldığını kaydeden Koçhan "Normalde 46,5 dönümlük bir yer. Büyük hangarların olduğu bir alan burası. Son 7-8 senedir atıl bir durumda. Tamamen terk edilmiş bir vaziyette. Burası Maçka için çok önemli bir yer. Karadeniz'de özellikle Maçka'da 46 dönümlük bir düzlük bulmak neredeyse imkansız. Çok güzel kendini korumuş, nostaljik bir alan. Maçka Belediyesi olarak burası için profesyonel bir ekiple özel bir proje hazırlatacağız.

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