Sinüzitin çocuklardaki 12 belirtisine dikkat edin!

SİNÜZİT TEDAVİSİ İÇİN ANTİBİYOTİK GEREKEBİLİR
Akut sinüzit, belirtileri 3 aydan daha az sürede tamamen düzelebilen çoğu zaman virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Akut sinüzitlerin tedavisinde özellikle doğru ve akılcı antibiyotik kullanımı önemlidir. Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği antibiyotikler kullanılmalıdır. Tuzlu su spreyleri ile akıntıların kıvamı yumuşatılabilir, ayrıca evde istirahatin de tedavide önemli bir seçenek olduğu unutulmamalıdır.
KRONİK SİNÜZİT BELİRTİSİ
Kronik sinüzitte belirtiler 3 aydan daha uzun sürer. Çocuk, yılda 4-6 kez sinüzit atağı yaşıyorsa mutlaka alerji ve geniz eti açısından kulak burun boğaz muayenesi yapılarak değerlendirilmelidir. Çocuk sinüzitlerinde özellikle erken teşhis ve uygun bir ilaç tedavisi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.
İŞTE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN SİNÜZİTİN 12 BELİRTİSİ:
1- Geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük
2- Sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı
3- Göz çevresinde basınç hissi
4- Nefeste kötü koku
5- Mide bulantısı ve kusma
6- 10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı (nezle/grip), bazen hafif ateş yükselmesi
7- Burun tıkanıklığı ve horlama
8- Geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma
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