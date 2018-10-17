Sinsi tacizci kameraya böyle yakalandı! Şok görüntüler

İSTANBUL Beykoz'da sokak ortasındaki taciz kameralarca saniye saniye kaydedildi. İddiaya göre, bir şahıs genç kızı takip etmeye başladı. Görünmemek için caddede park halinde olan arabaların arkasına saklanarak ilerleyen tacizci şahıs ıssız bir sokağa geldiğinde genç kıza saldırdı. Sokak ortasında genç kızı taciz eden zanlı, kızın çığlık atması üzerine korkarak kaçtı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA: Görüntülerde, tacizci genç kızı takip ediyor. Tacizcinin takip sırasında görünmemek için park halindeki araçların arkasına saklandığı görülüyor. Bir süre genç kızı takip eden tacizci ıssız bir sokakta aniden saldırıyor. Kızın tepki göstermesi üzerine tacizcinin hızla kaçtığı görülüyor.

DAHA ÖNCE DE AYNI OLAYLAR YAŞANMIŞ: Öte yandan, aynı yerde daha önce bu tarz taciz olaylarının yaşandığını söyleyen kızın babası İsmet İ., ”Tacizcinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum ." dedi.

Baba İsmet İ, ”Kızım iş yerinde çalışırken otobüse biniyor Soğuksu’da iniyor. İndikten sonra bir kişi kızımı takip ediyor. Burada da taciz ediliyor. Burada ulaşım yok. Bundan bir sene önce komşumuzun kızı da aynı olayı yaşadı. Tacizcinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.