Sinop'ta mantar toplarken kaybolan çift bulundu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Mantar toplamak için, Boyabat’tan Sinop’a gelen çift, Akliman mevkiinde ormanda mantar ararken yolunu kaybetti. Yağmurun da yağması ile ormanda mahsur kalan çift saat 18.00 civarında 155 Polis İmdat’ı arayarak kaybolduklarını ifade etti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ekipleri, 112 Sağlık ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonuç vermeyince AFAD bölgeyi iyi bilen Sinop Off-Road Kulübü Derneğinden yardım istedi.

Olay yerine saat 21.30 civarında gelen Sinop Off-Road Kulübü Derneği üyeleri yaklaşık 10 kişilik ekip ile arama çalışmalarına devam etti. Bir taraftan da jandarma köpekleri ile aranan Fevzi ve Ayten çifti saat 00.50’de Off-Road Kulüp üyeleri tarafından bulundu. Fevzi ve Ayten çiftine ilk sağlık müdahalesi olay yerinde hazır halde bekleyen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldı. Çift sağlık kontrollerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sinop Off-Road Kulübü Derneği 2. Başkanı Özkan Aydemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mantar arayan çiftleri bulduk. Akşam 21.30’da gelen haber üzerine gittik. Yaklaşık 3 buçuk saatlik çalışma ile mantar arayan arkadaşları bulduk. Sağ salim de yetkililere teslim ettik. Bizi gördüklerinde çok sevindiler. İlk sordukları soru 'bizi nasıl buldunuz' oldu. Gayet normallerdi. Sadece bulunmayı bekliyorlardı" dedi.

  • Güncel 22 Ekim 2018 08:44
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