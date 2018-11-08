Sınıfta skandal! Öğretmen sunum yaparken cinsel içerikli film açtı!

Çin'de bir öğretmen sınıfta yanlışlıkla yetişkin filmi görüntüleri açtı. Öğrenciler ise olanlar karşısında adeta şoke oldu. Sınıfta yaşanan bu skandal sosyal medyadan yayıldıktan sonra büyük ses getirdi ve tepki çekti.

Sınıfta tüm öğrenciler yerini almışken ekrana bir görüntü yansıtıldı. Normalde projeksiyondan ekrana yansıyan görüntünün içeriği eğitici olmalıydı. Ama yetişkin film görüntüleri ekrana yansıyınca çığlıklar yükseldi.

Öğrencilerin şoke olduğu anlarda bir öğretmen tahtaya doğru koşup ekrandaki görüntüyü kapatmaya çalıştı.

Öğretmen, uzun uğraşları sonucu yanlışlıkla açılan görüntüleri kapatmayı başardı. Çin şimdi öğretmene nasıl bir ceza verileceğini merak ediyor.