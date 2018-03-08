Sinemalarda bu hafta: 11 film vizyona girecek!

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek. 1) DİRENİŞ KARATAY-SON SELÇUKLU KAHRAMANI: Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği 'Direniş Karatay-Son Selçuklu Kahramanı' adlı film, bu hafta izleyiciyle buluşuyor.Senaryosu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok'a ait olan yapımın oyuncu kadrosunda, Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Ece Yaşar, Kutay Köktürk, Nefise Karatay, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nik Xhelilaj, Cahit Kayaoğlu ve Ali Buhara Mete yer alıyor.

Konya'da geçen film, Moğollara karşı Emir Celaleddin Karatay etrafında toplanan direnişi konu ediniyor. Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.