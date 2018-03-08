Sinemalarda bu hafta: 11 film vizyona girecek!

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek.

Sinemalarda bu hafta: 11 film vizyona girecek!

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek. 1) DİRENİŞ KARATAY-SON SELÇUKLU KAHRAMANI: Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği 'Direniş Karatay-Son Selçuklu Kahramanı' adlı film, bu hafta izleyiciyle buluşuyor.Senaryosu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok'a ait olan yapımın oyuncu kadrosunda, Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Ece Yaşar, Kutay Köktürk, Nefise Karatay, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nik Xhelilaj, Cahit Kayaoğlu ve Ali Buhara Mete yer alıyor.

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Sinemalarda bu hafta: 11 film vizyona girecek!

Konya'da geçen film, Moğollara karşı Emir Celaleddin Karatay etrafında toplanan direnişi konu ediniyor. Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

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Sinemalarda bu hafta: 11 film vizyona girecek!

2) YALNIZ HAYALLER KALDI: Mahmut Cevher, Perihan Savaş ve Ecem Baltacı'nın başrollerini paylaştığı 'Yalnız Hayaller Kaldı', emekli bir matematik öğretmeninin, çocuklarına bakabilmek için verdiği hayat mücadelesini sinemaya taşıyor. Mahmut Cevher'in yapımcılığını üstlendiği ve Mehmet Ali Arslan'ın yönettiği filmde, Açelya Elmas, Alican Ayas, Selin Soytürk, Gözde Uçan, Bilal Yıkılmaz, Mine Kıvanç, Melisa Alagöz ve Yavuz Pekdemir gibi isimler de rol aldı.

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Sinemalarda bu hafta: 11 film vizyona girecek!

3) MAHALLE: Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolünde oynadığı 'Mahalle', aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın, civara yeni taşınan gizemli bir yabancı ile değişen hayatları etrafında dönüyor.

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