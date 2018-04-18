Sinem Kobal'ın işleri kesat! Kariyeri dibe doğru gidiyor

Sinem Kobal'ın yüzünden düşen bin parça... Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda'da iki yıl önce nikah masasına oturan ancak o tarihten bu yana kariyerinde ciddi düşüş yaşayan Kobal, evlendikten sonra magazin basınıyla adeta arasına duvar örüp ağzına kilit vurdu. Önceki gün Etiler'deki bir selülit ve cilt bakım merkezinde görüntülenen Kobal, yaz için şimdiden kolları sıvayıp erkenden hazırlıklara başladı. Kobal yaptırdığı bakım sonrası objektiflere yansıdı.



