Sinem Kobal'ın işleri kesat! Kariyeri dibe doğru gidiyor

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden bu yana kariyerinde ciddi bir düşüş yaşayan Sinem Kobal yer aldığı projelerde bir türlü dikiş tutturamıyor. Sinem Kobal önceli gün bir cil bkım merkezinden çıkarken görüntülendi.

Sinem Kobal'ın işleri kesat! Kariyeri dibe doğru gidiyor

Sinem Kobal'ın yüzünden düşen bin parça... Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda'da iki yıl önce nikah masasına oturan ancak o tarihten bu yana kariyerinde ciddi düşüş yaşayan Kobal, evlendikten sonra magazin basınıyla adeta arasına duvar örüp ağzına kilit vurdu. Önceki gün Etiler'deki bir selülit ve cilt bakım merkezinde görüntülenen Kobal, yaz için şimdiden kolları sıvayıp erkenden hazırlıklara başladı. Kobal yaptırdığı bakım sonrası objektiflere yansıdı.

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Sinem Kobal'ın işleri kesat! Kariyeri dibe doğru gidiyor

Her zaman olduğu gibi yine ağzını bıçak açmayan oyuncu, "kariyeri düşüşte olduğu için oyunculuğu bırakıp moda işine gireceği" iddialarını duymazdan geldi. Basın mensuplarının soruları üzerine keyfi kaçan Sinem Kobal, ardından cipine binerek gözden kayboldu.

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Sinem Kobal'ın işleri kesat! Kariyeri dibe doğru gidiyor

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Sinem Kobal'ın işleri kesat! Kariyeri dibe doğru gidiyor

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