Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine şok!

Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, geçtiğimiz akşam ‘Yer yok’ denilerek bir mekana alınmadı.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine şok!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta yaşadıkları bir olayla şöhretin her kapıyı açamayacağını tecrübe etti. Akşam yemeği için Reşitpaşa'daki lüks bir mekana giden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iddiaya göre rezervasyonları olmadığı için kapıda kaldı.

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Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine şok!

Lüks restorana giremediği için bozulan yakışıklı oyuncu, bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğini mekan yetkilisine iletince aldığı cevapla şoke oldu. "İkinci kez geldiğimde böyle bir şey yaşamak istemiyorum" diyerek tepkisini gösteren İmirzalıoğlu'na restoran yetkilisinin "Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim" dediği öğrenildi.

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Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine şok!

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmayan Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu'nun aynı mekana gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.

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