Sınavı 3 dakikayla kaçırdı! 'Aslında 1 sene kaybetmedim'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Ancak sınav binalarına girişler ÖSYM’nin ’15 dakika kuralı’ gereği saat 10.00’da durduruldu. İstanbul Üniversitesi ana kampüste sınava girecek bir aday da kampüs içine koşarak girdi fakat sınav binasına saat 10.00’da giriş yapamadığı için AYT’ye alınmadı. Aday, üç dakikayla sınavı kaçırdığını söyledi. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ise iyi geçtiğini belirtti.

KOŞARAK GELDİLER, SON DAKİKADA İÇERİ GİRDİLER: Üniversite sınavlarında her yıl olduğu gibi bu sene de son dakikacı adaylar vardı. İstanbul Üniversitesi’nde AYT’ye katılacak bazı adaylar koşarak geldikleri ana kampüse son dakikada girdiler ve binaya saat 10.00’dan önce giriş yapmak için kampüs içinde de koşmaya devam ettiler. Veliler de öğrencilerin heyecanını paylaşarak, “koş koş” diye seslendiler.