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Sınav gözetmen ücretleri ne oldu-ÖSYM 2018-tam liste

Sınav gözetmen ücretleri ne oldu-ÖSYM 2018-tam liste

ÖSYM'nin 2018 yılında yapacağı sınavlarda görev alacak öğretmenler ne kadar sınav görevlisi ücreti olacak? Sınavlarda görevli olmak için başvuru sonucunu MEBBİS üzerinden açıklandı. Peki ÖSYM'nin sınavlarında sınav gözetmenleri ne kadar ücret alacak, aynı gün iki kez sınav görevlisi olan ne kadar para alacak, sınav ücretlerinde kesinti yapılacak mı?

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 16:30 - Güncelleme: 23-03-2018 16:30

2018 ÖSYM sınavlarında görevli olacak öğretmen ücretleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yeni bir düzenleme yaptığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki ÖSYM sınavlarında gözetmen ne kadar ücret alacak? Gözetmen sınavlarda 125 lira ücret alacak.

Sınavlarda görev alacak, gözetmen, yardımcı gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı, yardımcı engelli gözetmen ne kadar sınav görevlisi ücreti alacak? Aynı gün iki kez sınava girecek öğretmenler ne kadar ücret alacak, sınav görevlisi paralarında yüzde 20'lik kesinti yapılacak mı?

NE KADAR ÜCRET ALINACAK: Bina Sınav Sorumlusu, 235 TL, bina yöneticisi, 156 TL, bina yönetici yardımcısı 140 Türk Lirası, salon başkanı 140 Türk Lirası, gözetmen 125 TL, yedek gözetmen 109 TL ve yardımcı engelli gözetmen 172 Türk Lirası alacak.

2018 sınav görevlisi paraları ne kadar oldu son bilgiyi ÖSYM verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme yapıldığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; ÖSYM'nin aynı günde birden fazla oturumu olan sınavlarında görev alan sınav görevlisi ücretlerindeki yüzde 20'lik kesinti kaldırıldı.

GÜNDE 2 SINAVA GİREN NE KADAR ALACAK? Buna göre daha önce aynı günde birden fazla oturumda görev alan sınav görevlilerinden yapılan yüzde 20'lik kesinti kaldırıldı. 2018 yılı itibariyle ÖSYM sınavlarında aynı günde birden fazla oturumda görev alacak sınav görevlilerine sınav görevli ücretleri herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecek.

SINAV GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR:  Belirtilen şartları sağlamanız durumunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ( KPSS, YGS, LYS, ALS, TUS, EKPSS, ALES ) sınavlarda gözetmen ya da sınav görevlisi olarak görev alabilirsiniz. Sınavlarda bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen olarak görev alabilmeniz mümkündür. Öğretmenler sınavlarda saymış olduğumuz pozisyonlarda görev alarak 100 TL’den 230 TL’ye kadar oturum başına net ücret alabilmektedirler. İyi bir ek gelir fırsatı olan sınavlarda görevli olmak ücretleri sebebiyle hayli talep görmektedir. Peki sınav görevlisi nasıl olunur?

SINAV GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI: Öncelikle ÖSYM’de A Grubu Görevlendirmeler ve B Grubu Görevlendirmeler ve C Grubu Görevlendirmeler bulunmaktadır. Bunların üçünün de başvuruları farklı oldukları için iyi bilmek gerekir. Sınav koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen görevlendirme atamaları:

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