Sinan Akçıl Buse Narcı aşkı erken final yaptı sadece 20 gün sürdü!

Geçtiğimiz Temmuz ayında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Buse Narcı(25) ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın(36) aşk macerası kısa bitti. Sinan Akçıl ile Buse Narcı'nın aşkı sadece 20 gün sürdü. İlişkilerinin bitmesinin hemen akabinde Buse Narcı, Sinan Akçıl'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Öte yandan önceki akşam Bodrum Türkbükü’ndeki Çilek Beach’te sahneye çıkan Sinan Akçıl da ayrılık haberini sahnede verdi.

Akçıl, ayrılığı doğrulayıp "Buse çok değerli bir insan. Ama olmadı. Tanışma faslında sonlandırdık. Elinden tuttuğum kadın, kalbimin gerçek sahibidir" diye konuştu. Oyuncu Buse Narcı (25) adını 3 yıl önce kendinden 21 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen yaz Nil Burak’ın oğlu Cemre Burak ile flört etmişti.