Simge Fıstıkoğlu kına yakıp göbek attı! İşte o kareler

NTV'nin güzelleri güzeli sunucusu Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tavukçuoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Emir Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Tavukçuoğlu ailesi, Simge Fıstıkoğlu'nu ailesinden istemişti. Çift aile arasında gerçekleşen törenle yüzüklerini takmıştı. Simge Fıstıkoğlu, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Ünlü sunucu fotoğrafları "Efendim gençler birbirini sevmiş, size de 'Allah bir yastıkta kocatsın' demek düşer" mesajıyla yayınlamıştı.
Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Ünlü sunucu dün akşam kına yaktı! Fıstıkoğlu, aile yakınları ve arkadaşlarının katılığı kına gecesinden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Simge Fıstıkoğlu'nun fotoğraflarına ilgi büyük oldu. Sevenleri, ünlü sunucuyu sosyal medyadan 'tebrik' etti.
Simge Fıstıkoğlu'nun paylaştığı fotoğraflar hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.
İşte kınadan görüntüler...
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