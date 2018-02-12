Şimdiki halini görünce inanamayacaksınız!

Lise yılları hepimiz için kabus sivilceler, ağırlaşan dersler sınavlar derken dış görünüşü unutup üniversite için deli gibi çalışırız..

Lise yılları hepimiz için kabus gibidir sivilceler, ağırlaşan dersler sınavlar derken dış görünüşü unutup üniversite için deli gibi çalışırız..Dünyanın hemen her yerinde durum bu lakin geriye kalan fotoğraflar muhteşem bir hatıra olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafa bakıp o korkunç saç kesimi, diş telleri garip kıyafetlere bakıp kendinizi tanımakta zorluk çekebilirsiniz. İnternette yeni akım lisedeki ben ve şimdiki ben paylaşımları. İşte aynı kişi olduklarına inanmakta zorluk çekeceğimiz dönüşümler.. Twitter

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Lise yılları hepimiz için kabus gibidir sivilceler, ağırlaşan dersler sınavlar derken dış görünüşü unutup üniversite için deli gibi çalışırız..Dünyanın hemen her yerinde durum bu lakin geriye kalan fotoğraflar muhteşem bir hatıra olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafa bakıp o korkunç saç kesimi, diş telleri garip kıyafetlere bakıp kendinizi tanımakta zorluk çekebilirsiniz. İnternette yeni akım lisedeki ben ve şimdiki ben paylaşımları. İşte aynı kişi olduklarına inanmakta zorluk çekeceğimiz dönüşümler.. Twitter

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2 38

Lise yılları hepimiz için kabus gibidir sivilceler, ağırlaşan dersler sınavlar derken dış görünüşü unutup üniversite için deli gibi çalışırız..Dünyanın hemen her yerinde durum bu lakin geriye kalan fotoğraflar muhteşem bir hatıra olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafa bakıp o korkunç saç kesimi, diş telleri garip kıyafetlere bakıp kendinizi tanımakta zorluk çekebilirsiniz. İnternette yeni akım lisedeki ben ve şimdiki ben paylaşımları. İşte aynı kişi olduklarına inanmakta zorluk çekeceğimiz dönüşümler.. Twitter

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