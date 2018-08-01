Silopi’de şok saldırı! Ekipler mahalleye girmek isteyince...

Edinilen bilgiye göre, Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, abonesiz olarak elektrik enerjisi kullananları tespit etmek ve kullanıcıları yasal mevzuatlar çerçevesinde abone yapmak üzere 4 bin 500 nüfuslu Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü beldesine gitti.