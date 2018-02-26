Silikon kalıplar sağlığa zararlı mı?

Rengarenk, boy boy ve çeşit çeşit silikon kek ve muffin kalıpları artık mutfaklarımızda daha çok yer tutuyor.

Rengarenk, boy boy ve çeşit çeşit silikon kek ve muffin kalıpları artık mutfaklarımızda daha çok yer tutuyor. Eski tip cam ya da metal kek kalıpları eskiye oranla daha az tercih ediliyor. Günümüzde bu yeni teknoloji ürününü kullanırken akıllara “Silikon kek kalıpları zararlı mı?” sorusu geliyor. Silikon kek kalıplarının malzemesini oluşturan silikon, aslında camın ana hammaddesi olan silis kumunun yüksek ısıda eritilmesiyle oluşuyor. Yani, teknik olarak silikon ve cam, aynı hammaddeden yapılıyor. Böylece “Silikon kek kalıpları zararlı mı?” sorusu, hammaddesinin son derece doğal bir ürün olmasını öğrendiğimize göre, artık bir problem oluşturmuyor. Twitter

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Silikon kek kalıpları, son derece esnek yapısıyla fırından çıkan kekten kolayca ve yapışmadan ayrılıyor. Kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde, özelliğini kaybetmeden ve uzun yıllar aynı performansla, mutfağınızda iş görmeye devam ediyor. LSR adı verilen tamamı silikon maddeden üretilmiş kek kalıpları, plastik maddelerden üretilmiş ürünler gibi, gıdalara koku ve farklı bir tat geçirmez. Tamamen doğal bir ürün olan silis maddesi, eritilerek sıvılaştırıldığı zaman bile, kanserojen madde içermez ve kanserojen maddeye dönüşmez. Twitter

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Cam, metal ya da teflon kek kalıplarını tercih ettiğinizde karşılaşabileceğiniz problemler, silikon kek kalıplarında karşınıza çıkmaz. Örneğin, metal bir kek kalıbında kek pişirebilmek için, ürünü yağlamanız gerekir. Aksi takdirde, yapışma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Teflon bir kek kalıbı kullanmayı tercih ettiğinizde ise çizik bir kek kalıbı kullanıyorsanız, açığa çıkan kanserojen maddeler, sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Twitter

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