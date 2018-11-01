Sıla'nın dayak görüntüleri çıktı Ahmet Kural kafasını duvarlara vurmuş

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ifadesinde " Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu." dedi. Sıla'nın dayak görüntüleri de ortaya çıktı. Şikayet dosyasına eklenen görüntülere Sıla'nın yırtılan kıyafetleri de delil olarak eklendi. İşte Sıla'nın dosyaya giren o dayak görüntüleri:
AHMET KURAL İÇİP DÖVMÜŞ : Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü olay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda meydana gelmiş. Ahmet Kural'ın evinde saat 04.00 sularında yaşanan olayda ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla verdiği ifadede Ahmet Kural'ın yaptıklarını şöyle anlattı: "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı".
ŞOFÖRÜ KURTARDI : Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural'ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından kurtarıldığına söylüyor.
SILA'NIN DAYAK GÖRÜNTÜLERİ : Sıla'nın savcılığa sunduğu dayak görüntülerinde yediği dayaktan kollarının morarmış olduğu ve sıyrıklar oluştuğu görülüyor. Haber Global'den Selahattin Günday'ın haberine göre ünlü sanatçı yaşadıkları karşısında büyük şok yaşadı.
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