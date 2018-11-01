Sıla'nın dayak görüntüleri çıktı Ahmet Kural kafasını duvarlara vurmuş

ŞOFÖRÜ KURTARDI : Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural'ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından kurtarıldığına söylüyor.