Sıla'nın avukatından şok sözler: Darp izleri var göz kapakları sararmış

Ünlü şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün yapılan şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından ‘Şüpheli’ olarak ifadeye çağırılmıştı. Savcılık, Sıla Gençoğlu'nun şoförünün de arasında olduğu 2'si kadın 3 kişinin ifadesini alıyor.

''GÖZ KAPAKLARI SARARMIŞ'': Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili şunları söyledi: ''Sıla'da darp izleri var, göz kapakları da sararmıştı. Tedavi süreci devam ediyor. İnsanların desteği onu ayakta tutuyor. Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılardan biri Sıla. Sıla hiç olmamış bir olayı söyleyecek bundan nemalanacak biri değil.''

''TANIKLAR DİNLENECEK'': Rezan Epözdemir, "Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Soruşturmanın gizliliğiyle ilgili. Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek" dedi.

KURAL'IN İFADESİ NE ZAMAN ALINACAK?: Kural'ın ifadesine önümüzdeki hafta başvurulmasını beklediklerini söyleyen Epözdemir, Başsavcı da olumlu olumsuz bir irade ortaya koyacaktır" dedi.

  • Magazin 02 Kasım 2018 15:01
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