Sıla'nın annesi Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu!

Ahmet Kural'la aşk yaşayan daha sonra ayrılan Sıla Gençoğlu'nun annesi Ömür Gençoğlu muhabirlerin Ahmet Kural'la ilgili sordukları soru üzerine ilk kez konuştu. Anne Gençoğlu'ndan Ahmet Kural'la ilgili bomba sözler.

Sıla'nın annesi Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu!

Güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu önceki gün Harbiye'de 5.kez hayranlarıyla buluştu. Sıla'yı dinlemeye gelen birçok ünlü ismin yanısıra anne ve babası Şükrü ve Ömür Gençoğlu da güzel şarkıcıyı yalnız bırakmadı. 48'nci nişan yıl dönümleri sebebiyle Sıla, annesi ile babasını tebrik etti. Öte yandan Sıla'nın annesine Ahmet Kural'la ilgili sorular soruldu.

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Sıla'nın annesi Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu!

Ömür Gençoğlu Ahmet Kural'la ilgili sorulara “Hiç müdahil olmadım, hiç konuşmadım. Genç onlar, kendileri bilir” dedi. “Siz damat adayını sevmiş miydiniz?” sorusuna ise, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

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Sıla'nın annesi Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu!

Öte yandan Sıla Gençoğlu'nun anne ve babası Şükrü-Ömür Gençoğlu, kızlarının kulisinden ayrılarak protokolde kendilerine ayrılmış olan koltuklarına ulaşabilmek için adeta cambazlık yaptılar. Konseri en önde kendilerine ayrılmış yerlerinde izlemek için yüksekliği 2.30 metre olan duvar kenarında yürüyen Sıla'nın annesi Ömür Hanım'ın, yüreği ağzına geldi

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Sıla'nın annesi Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu!

Ömür Gençoğlu, kendisine yardım eden gence "Aman evladım düşmeyelim sıkı tut" dedi. Baba Şükrü Gençoğlu ise Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan'a tutunarak yürüdü.

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