Sıla'nın annesi Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu!

Güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu önceki gün Harbiye'de 5.kez hayranlarıyla buluştu. Sıla'yı dinlemeye gelen birçok ünlü ismin yanısıra anne ve babası Şükrü ve Ömür Gençoğlu da güzel şarkıcıyı yalnız bırakmadı. 48'nci nişan yıl dönümleri sebebiyle Sıla, annesi ile babasını tebrik etti. Öte yandan Sıla'nın annesine Ahmet Kural'la ilgili sorular soruldu.
Ömür Gençoğlu Ahmet Kural'la ilgili sorulara “Hiç müdahil olmadım, hiç konuşmadım. Genç onlar, kendileri bilir” dedi. “Siz damat adayını sevmiş miydiniz?” sorusuna ise, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.
Öte yandan Sıla Gençoğlu'nun anne ve babası Şükrü-Ömür Gençoğlu, kızlarının kulisinden ayrılarak protokolde kendilerine ayrılmış olan koltuklarına ulaşabilmek için adeta cambazlık yaptılar. Konseri en önde kendilerine ayrılmış yerlerinde izlemek için yüksekliği 2.30 metre olan duvar kenarında yürüyen Sıla'nın annesi Ömür Hanım'ın, yüreği ağzına geldi
Ömür Gençoğlu, kendisine yardım eden gence "Aman evladım düşmeyelim sıkı tut" dedi. Baba Şükrü Gençoğlu ise Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan'a tutunarak yürüdü.
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