Sıla'nın annesi Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu!

Öte yandan Sıla Gençoğlu'nun anne ve babası Şükrü-Ömür Gençoğlu, kızlarının kulisinden ayrılarak protokolde kendilerine ayrılmış olan koltuklarına ulaşabilmek için adeta cambazlık yaptılar. Konseri en önde kendilerine ayrılmış yerlerinde izlemek için yüksekliği 2.30 metre olan duvar kenarında yürüyen Sıla'nın annesi Ömür Hanım'ın, yüreği ağzına geldi