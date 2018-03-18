Sıla yeni aşkı buldu yeni silikon da taktırdı

Sıla, Ahmet Kural ayrılığının ardından arkadaşı olan Okan Can Yantır ile aşk yaşamaya başladı. Öte yandan Sıla'nın göğüslerine taktırdığı silikon gözlerden kaçmadı.

Sıla yeni aşkı buldu yeni silikon da taktırdı

Magazin dünyasının en sürpriz aşklarından biri olmuştu popçu Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın aşkı… Aşkları kısa sürede öylesine ses getirmişti ki ikili hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları onları trend listesine bile sokmuştu. Sıla zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi.

18
Sıla yeni aşkı buldu yeni silikon da taktırdı

Sıla'nın, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile yemek yiyince Ahmet Kural'ı kızdırdığı, ilişkinin bu yüzden bittiği iddia edilmişti.

28
Sıla yeni aşkı buldu yeni silikon da taktırdı

Posta'nın iddiasına göre; Sıla ile Okan Can Yantır'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. 3 haftadır birlikteler.

38
Sıla yeni aşkı buldu yeni silikon da taktırdı

Objektiflere yakalanmak istemeyen yeni sevgililer, ortak dostlarının evinde buluşuyorlar.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro