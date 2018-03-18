Sıla yeni aşkı buldu yeni silikon da taktırdı

Magazin dünyasının en sürpriz aşklarından biri olmuştu popçu Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın aşkı… Aşkları kısa sürede öylesine ses getirmişti ki ikili hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları onları trend listesine bile sokmuştu. Sıla zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi.

