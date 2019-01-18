Sıla ve Hazer Amani aşkında son bomba! Meğer eşi ile bir ay önce...

Sıla ve ünlü şef Hazer Amani geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta araç içinde sarmaş dolaş bir şekilde uyuya kalmış ve bu görüntüleri olay olmuştu. Gözler Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'na çevrilmişken bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Sıla ve Hazer Amani aşkında son bomba! Meğer eşi ile bir ay önce...

2019 yılının ilk magazin bombası geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta patladı ve büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve binlerce kişi tarafından tanınan ünlü şef Hazer Amani sarmaş dolaş bir şekilde Sıla ile kendinden geçmiş halde uyurken objektiflere yakalandı.

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Sıla ve Hazer Amani aşkında son bomba! Meğer eşi ile bir ay önce...

Kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin önce birlikte yemek yediği daha sonra da Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edildi. O anları saniye saniye çeken gazetecilerin açıklamasına göre de Sıla'nın evine girerken kapıdaki güvenlik ile basın arasında arbede çıktı.

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Sıla ve Hazer Amani aşkında son bomba! Meğer eşi ile bir ay önce...

EŞİ HER ŞEYDEN HABERSİZ: Parmağındaki alyansla tüm dikkatleri üzerine çeken Hazer Amani ise sessizliği bozan ilk taraf oldu. Görüntülerin magazin programlarına servis edilmesinin ardından konuşan Hazer Ameni eşinin her şeyden habersiz olduğunu söyledi.

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Sıla ve Hazer Amani aşkında son bomba! Meğer eşi ile bir ay önce...

Eşi ile Sıla'nın hiç tanışmadığını ve bu görüşmeden haberi olmadığını söyleyen Hazer Amani Sıla ile çok yakın arkadaş olduklarını ve aşk iddialarının çok saçma olduğunu açıkladı.

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