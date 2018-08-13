Sıla 'nın İnstagram paylaşımı merak uyandırdı

Sıla , Can Yücel 'i ölüm yıl dönümünde anmayı ihmal etmedi. Paylaştığı fotoğrafın altına büyük ustanın 'Farzet hiç ayrılmadık' şiirini yazan Sıla 'ya takipçilerinin yorumları gecikmedi. Yorumlarda en çok merak edilen sorunun , Sıla 'nın bu şiiri özellikle mi seçtiğiydi.Ünlü şarkıcı gelen yorumlara cevap vermedi. Şiir ile paylaşılan fotoğrafın da duygusal olması dikkatlerden kaçmadı. İşte Sıla 'nın o paylaşımı: