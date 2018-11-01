Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu : 'Kafama vurdu yerlerde sürükledi'

Şarkıcı Sıla beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan dayak ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılıığı'na gidip şikayetçi oldu ve koruma aldı.

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu : 'Kafama vurdu yerlerde sürükledi'

Şarkıcı Sıla ve Ahmet Kural çifti, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ocak ayında ani bir kararla ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında ise iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti. Kısa bir süre önce barışan çiftten bugün gelen haberler şoke etti. Ünlü şarkıcı Sıla soluğu adliyede alıp Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Çıkışta da medyaya açık açık herşeyi anlattı.

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Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu : 'Kafama vurdu yerlerde sürükledi'

AHMET KURAL'DAN ŞİKAYETÇİYİM : Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Sıla Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla birşey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.

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Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu : 'Kafama vurdu yerlerde sürükledi'

DARP, PSİKOLOJİK ŞİDDET, HAKARET: Avukatı Rezan Epözdemir ise, daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, "Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla hanımın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda." ifadesini kullandı.

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Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu : 'Kafama vurdu yerlerde sürükledi'

3 AY KORUMA KARARI: Avukat Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzalaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

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