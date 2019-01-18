Şike sürecinin olay kalecisi muhtar adayı oldu

2004-2005 sezonunda şike teklifi aldığını ihbar ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ifade veren ilk sporcu olan eski kaleci Sefer Hakan Olgun, Eskişehir’de mahalle muhtarı adayı oldu.

Şike sürecinin olay kalecisi muhtar adayı oldu

Gaziantespor, Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor gibi köklü takımlar başta olmak üzere Türk futboluna 16 yıl profesyonel olarak hizmet eden eski kaleci Sefer Hakan Olgun, 6 yıldır yaşadığı Sümer Mahallesinde muhtar adayı olmayı karar verdi. 2004-2005 sezonunda Akçaabat Sebatspor kalecisi iken Kayserispor maçı öncesi gelen 200 bin avroluk şike teklifini reddedip ihbar eden Olgun’a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere birçok kurumdan çeşitli plaketler ve ödüller verilmişti.

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Şike sürecinin olay kalecisi muhtar adayı oldu

Ancak bu olay sonrası kulüp bulmakta sıkıntı yaşayan unutulmaz kaleci, futbolculuk kariyerini 33 yaşında sonlandırma kararı aldı. Kısa süren antrenörlük hayatı sonrası emlakçılık yapmaya başlayan Olgun, Sümer Mahallesi Muhtarı seçilip bölge halkına hizmet etmek istediğini dile getirdi.

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Şike sürecinin olay kalecisi muhtar adayı oldu

Çalkantılı geçen futbolculuk kariyeri ile ilgili görüşlerini paylaşan Sefer Hakan Olgun, 16 yıllık bir profesyonel futbol hayatı olduğunu anlattı. Sakaryaspor, Kocaelispor, Eskişehirspor, Akçaabat Sebatspor, Gaziantespor gibi takımlara hizmet ettiğini belirten Olgun, "Çok da zevk alarak hizmet ettim diyebilirim. Akçaabat Sebatspor’da oynarken başımdan bir şike süreci geçti. Bana teklif edilen 200 bin avro parayı almayarak çok büyük hata yaptığımı düşünmeye başladım sonradan. Çünkü bu süreç beni çok yordu. Takımımdan ayrılmak zorunda kaldım.'' dedi.

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Şike sürecinin olay kalecisi muhtar adayı oldu

''Şike yapmayarak, maç satmayarak cezalandırıldım.'' diyen eski kaleci, ''33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım. Bir kaleci için bence çok genç bir yaş. Bu soruşturmalar süreci içerisinde 5 ay sonra TBMM’ye ifade verdim. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan dürüstlük ödülleri aldım. TFF’den hem dürüstlük ödülü hem para ödülü aldım. Ama o süreç çok zor bir süreçti benim için. Tamamen sahipsiz kaldığımı düşündüm. Sonrasında ise erken yaşta futbolu bırakma kararı aldım“ şeklinde konuştu.

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