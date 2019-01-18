Şike sürecinin olay kalecisi muhtar adayı oldu

Çalkantılı geçen futbolculuk kariyeri ile ilgili görüşlerini paylaşan Sefer Hakan Olgun, 16 yıllık bir profesyonel futbol hayatı olduğunu anlattı. Sakaryaspor, Kocaelispor, Eskişehirspor, Akçaabat Sebatspor, Gaziantespor gibi takımlara hizmet ettiğini belirten Olgun, "Çok da zevk alarak hizmet ettim diyebilirim. Akçaabat Sebatspor’da oynarken başımdan bir şike süreci geçti. Bana teklif edilen 200 bin avro parayı almayarak çok büyük hata yaptığımı düşünmeye başladım sonradan. Çünkü bu süreç beni çok yordu. Takımımdan ayrılmak zorunda kaldım.'' dedi.