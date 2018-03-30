Siirt'ten çok acı haber! PKK saldırdı şehitler var

PKK terör örgütü Siisrt'te üs bölgesina saldırdı. PKK'nın hasin saldırısında 6 korucu şehit oldu, 3 korucu ve 4 asker yaralandı.Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

BÖLGEDE GENİŞ OPERASYON BAŞLATILDI: Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden 6 korucu şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

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