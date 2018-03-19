Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara dönüyor

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara dönüyor

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. İTÜ'de Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan Zeynep Özkaya, oyunculuk kariyerine de devam ediyor. Çekimleri yakın zamanda başlayacak bir sinema projesiyle el sıkışan başarılı oyuncu seyirci karşısına alışılmadık bir rol ile çıkacak.

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Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara dönüyor

Bol aksiyonlu bir proje ile ekranlara dönen Zeynep Özkaya, "Uzun zamandır ekranlardan ayrı kaldım. Lisede devam zorunluluğu vardı ve setlere gidebilmem zor oluyordu. Artık üniversitede olduğuma göre tekrar ekranlara dönebilirim. Yeni sinema filmi için çekimlere başlıyoruz. İzleyiciler beni alışmadıkları bir rolde görecek" dedi.Geçen günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara dönüyor

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. İTÜ'de Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan Zeynep Özkaya, oyunculuk kariyerine de devam ediyor. Çekimleri yakın zamanda başlayacak bir sinema projesiyle el sıkışan başarılı oyuncu seyirci karşısına alışılmadık bir rol ile çıkacak.

310
Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara dönüyor

Bol aksiyonlu bir proje ile ekranlara dönen Zeynep Özkaya, "Uzun zamandır ekranlardan ayrı kaldım. Lisede devam zorunluluğu vardı ve setlere gidebilmem zor oluyordu. Artık üniversitede olduğuma göre tekrar ekranlara dönebilirim. Yeni sinema filmi için çekimlere başlıyoruz. İzleyiciler beni alışmadıkları bir rolde görecek" dedi.Geçen günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.

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