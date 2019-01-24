Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra anlattı! Defne Joy Foster'le ilgili yürek yakan detay

Defne abla son gününde Zuhal Topal, İnci Türkay ve rejiden bir abiyle karşılaşıyor. Üçüyle vedalaşır gibi. Bir hafta öncesinde de sütten kesiliyor çok tuhaf şeyler. Anneannem 'Belki de Allah onun sütten kesilmesini bekledi' dedi. Çok özel bir insandı. Ölüm hiç yakışmadı."