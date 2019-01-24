Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra anlattı! Defne Joy Foster'le ilgili yürek yakan detay

Sihirli Annem dizisinin 'Cem'i Buğra Özmüldür, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'le ilgili bir yürek yakan bir detayı anlattı.

Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra anlattı! Defne Joy Foster'le ilgili yürek yakan detay

2011 yılında gazeteci Ahmet Altan'ın oğlu Halit Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster ile ilgili yürek yakan bir detay yıllar sonra ortaya çıktı. 'Sihirli Annem' dizisindeki oyuncu arkadaşı Buğra Özmüldür, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında Foster'in ölmeden önceki davranışlarını anlattı.

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Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra anlattı! Defne Joy Foster'le ilgili yürek yakan detay

Canlı yayında dizi ve oyuncular hakkında samimi açıklamalarda bulunan Foster'a ilişkin şunları söyledi; "Ölümünden iki gün önce onun olduğu programa gelmek istediğimi söylemek için mesajlaşmıştık. Gidemedim ve bin pişmanım. ..

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Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra anlattı! Defne Joy Foster'le ilgili yürek yakan detay

Defne abla son gününde Zuhal Topal, İnci Türkay ve rejiden bir abiyle karşılaşıyor. Üçüyle vedalaşır gibi. Bir hafta öncesinde de sütten kesiliyor çok tuhaf şeyler. Anneannem 'Belki de Allah onun sütten kesilmesini bekledi' dedi. Çok özel bir insandı. Ölüm hiç yakışmadı."

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Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra anlattı! Defne Joy Foster'le ilgili yürek yakan detay

ŞÜPHELİ ÖLÜM: O dönemde Defne Joy Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği iddia edilmişti. Ancak ilerleyen zamanlarda ünlü oyuncunun ölümünün şüpheli olduğu iddiaları da gündeme gelmişti.

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