Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra anlattı! Defne Joy Foster'le ilgili yürek yakan detay

2011 yılında gazeteci Ahmet Altan'ın oğlu Halit Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster ile ilgili yürek yakan bir detay yıllar sonra ortaya çıktı. 'Sihirli Annem' dizisindeki oyuncu arkadaşı Buğra Özmüldür, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında Foster'in ölmeden önceki davranışlarını anlattı.
Canlı yayında dizi ve oyuncular hakkında samimi açıklamalarda bulunan Foster'a ilişkin şunları söyledi; "Ölümünden iki gün önce onun olduğu programa gelmek istediğimi söylemek için mesajlaşmıştık. Gidemedim ve bin pişmanım. ..
ŞÜPHELİ ÖLÜM: O dönemde Defne Joy Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği iddia edilmişti. Ancak ilerleyen zamanlarda ünlü oyuncunun ölümünün şüpheli olduğu iddiaları da gündeme gelmişti.
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