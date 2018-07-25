Sigara içmek kadar öldürücü 5 şey

Sigara tüketimi dünyada ve ülkemizde her geçen gün azalıyor. Türkiye’de 15 yaş ve üzeri bireylerde tütün ürünleri kullanma oranı 2008’de yüzde 31,2 iken 2012’de yüzde 27,1’e düştü.

Sigara içmek kadar öldürücü 5 şey

Sigara tüketimi dünyada ve ülkemizde her geçen gün azalıyor. Türkiye’de 15 yaş ve üzeri bireylerde tütün ürünleri kullanma oranı 2008’de yüzde 31,2 iken 2012’de yüzde 27,1’e düştü. ABD’de bu oran 2015’te yüzde 15 olarak ölçüldü. Sigara hayatımızdan çıkıyor ancak modern yaşamın getirdiği hareketsiz ve izole yaşam tarzı pek çok başka problemin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

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Sigara içmek kadar öldürücü 5 şey

Oturmak 2014’te yapılan bir araştırmaya göre gün boyu oturmak farklı kanser türlerinin görülme riskini artırıyor. Araştırmacılar bu çalışmayı her gün oturarak televizyon izleyen, çalışan ya da yolculuk eden 4 milyon kişiden aldıkları verilerle gerçekleştirdi. Her iki saatlik oturma süresi insanların kolon kanseri, endometriyal kanser ve akciğer kanseri riskini artırıyor. Üstelik gün içinde yapılan diğer egzersizler ve aktiviteler de bu durumu değiştirmiyor.

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Sigara içmek kadar öldürücü 5 şey

Uykusuzluk ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri uykusuz kalmanın bir toplum sağlığı problemi olduğunu, ABD’de 50 ila 70 milyon kişide uyku ya da uyanık kalma bozukluğu olduğunu ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden Prof. Valery Gafarov 2015’te yaptığı açıklamada yeterince uyumayan birinin felç ve kalp krizi riskinin düzenli sigara içen biri kadar yüksek olduğunu söyledi. Gafarov “Yetersiz uyku kardiyovasküler hastalıklar için tıpkı sigara içmek, yeterince hareket etmemek ve kötü beslenmek gibi bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

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Sigara içmek kadar öldürücü 5 şey

Yalnızlık Sosyal medyanın hızla gelişmesi ve yüz yüze görüşmelerin azalması sebebiyle uzmanlar yalnızlığın dünya genelinde salgın bir hastalığa dönüştüğünü ve bu durumun ölümcül olabileceğini söylüyor.

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