Sigara içmek kadar öldürücü 5 şey

Uykusuzluk ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri uykusuz kalmanın bir toplum sağlığı problemi olduğunu, ABD’de 50 ila 70 milyon kişide uyku ya da uyanık kalma bozukluğu olduğunu ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden Prof. Valery Gafarov 2015’te yaptığı açıklamada yeterince uyumayan birinin felç ve kalp krizi riskinin düzenli sigara içen biri kadar yüksek olduğunu söyledi. Gafarov “Yetersiz uyku kardiyovasküler hastalıklar için tıpkı sigara içmek, yeterince hareket etmemek ve kötü beslenmek gibi bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir.” ifadelerini kullandı.