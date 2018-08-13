Sıcak çarpması ile beyin kanamasını karıştırmayın!

Sıcaklık artışı ve güneşlenme sezonuyla beraber sıcak çarpması sık karşılaşılan bir durum. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Selçuk Peker'de,yaz aylarında beyin kanamalarının arttığını ancak sıcaklıklar bu şikayetlerin sıcak çarpması ile karıştırıldığına dikkat çekip,açıkladı...

Küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin yer değiştirmesi, yazın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması gibi etkilerin çeşitli hastalıklara da neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Peker, sıcak ve nemin neden olduğu beyin hastalıklarından en sık karşılaşılanlarının sıcak çarpması, beyin damarlarının tıkanması ve beyin kanamaları olduğunu söyledi. Twitter

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Beyin kanamasında kafa içindeki basınç artar ve buna bağlı olarak ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı ile kusma belirtileri ortaya çıkar. Twitter

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Sıcak çarpmasında ise yüksek vücut ısısı, yavaş yavaş ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu görülür. Twitter

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