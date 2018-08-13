Sıcak çarpması ile beyin kanamasını karıştırmayın!

Küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin yer değiştirmesi, yazın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması gibi etkilerin çeşitli hastalıklara da neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Peker, sıcak ve nemin neden olduğu beyin hastalıklarından en sık karşılaşılanlarının sıcak çarpması, beyin damarlarının tıkanması ve beyin kanamaları olduğunu söyledi.
Beyin kanamasında kafa içindeki basınç artar ve buna bağlı olarak ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı ile kusma belirtileri ortaya çıkar.
Sıcak çarpmasında ise yüksek vücut ısısı, yavaş yavaş ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu görülür.
BEYNİN YÜZDE 80'İ SUDAN OLUŞUYOR
Yüzde 80'i sudan oluşan insan beyin, sıcağa karşı büyük bir hassasiyet taşıyor ve aşırı sıcak vücuttaki su kaybına bağlı olarak gelişen beyin hastalıklarında artışa neden oluyor. Bu yüzden gün içerisinde 10:00 ve 16:00 saatleri arasında direk güneşe maruz kalmaktan kaçınmalı, bol bol su içilmeli, açık havada ağır işler yapmaktan kaçınılmalı.
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