Sıcak çarpması ile beyin kanamasını karıştırmayın!

Sıcaklık artışı ve güneşlenme sezonuyla beraber sıcak çarpması sık karşılaşılan bir durum. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Selçuk Peker'de,yaz aylarında beyin kanamalarının arttığını ancak sıcaklıklar bu şikayetlerin sıcak çarpması ile karıştırıldığına dikkat çekip,açıkladı...

Sıcak çarpması ile beyin kanamasını karıştırmayın!

Küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin yer değiştirmesi, yazın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması gibi etkilerin çeşitli hastalıklara da neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Peker, sıcak ve nemin neden olduğu beyin hastalıklarından en sık karşılaşılanlarının sıcak çarpması, beyin damarlarının tıkanması ve beyin kanamaları olduğunu söyledi.

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Sıcak çarpması ile beyin kanamasını karıştırmayın!

Beyin kanamasında kafa içindeki basınç artar ve buna bağlı olarak ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı ile kusma belirtileri ortaya çıkar.

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Sıcak çarpması ile beyin kanamasını karıştırmayın!

Sıcak çarpmasında ise yüksek vücut ısısı, yavaş yavaş ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu görülür.

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Sıcak çarpması ile beyin kanamasını karıştırmayın!

BEYNİN YÜZDE 80'İ SUDAN OLUŞUYOR
Yüzde 80'i sudan oluşan insan beyin, sıcağa karşı büyük bir hassasiyet taşıyor ve aşırı sıcak vücuttaki su kaybına bağlı olarak gelişen beyin hastalıklarında artışa neden oluyor. Bu yüzden gün içerisinde 10:00 ve 16:00 saatleri arasında direk güneşe maruz kalmaktan kaçınmalı, bol bol su içilmeli, açık havada ağır işler yapmaktan kaçınılmalı.

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