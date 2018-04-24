Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Yeni gelişme

Sibel Can’a ithal ettiği ve ikinci el otomobili sıfır olarak sattığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Çelik'in yargılandığı davada, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak yurtdışından Mercedes marka araçların sıfır ya da ikinci el ithalinin nasıl yapıldığının sorulmasına karar verildi.

Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Yeni gelişme

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik, avukatıyla birlikte katıldı. Şikayetçi Sibel Can’ı ise avukatı Bülent Ernas temsil etti. Avukat Bülent Ernas, "Bu olayda birden çok dolandırıcılık vardır. Bunlardan biri araca Amerika'da plaka alınmış ve kullanılmıştır. Buna rağmen ülkeye sıfır gibi sokarak sıfır gibi satmıştır. Bir diğeri de aracın ülkeye sokulduktan sonra müvekkilime ÖTV'si tam olarak ödenmiş gibi sahte belge düzenlenerek satılmıştır. Halbuki bilirkişi raporuna göre ÖTV'si de eksik ödenmiştir. Burada sanık, müvekkilime karşı dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Yine devlete ödemesi gereken ÖTV'yi de eksik ödeyerek ancak müvekkilime gösterdiği sahte bir belgeyle sanki aracın ÖTV'sini tamamen ödemiş gibi davranış da bulunmasından dolayı da kaçakçılık suçunu işlemiştir" dedi.

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Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Yeni gelişme

Aracın şu an Yeşilköy Gümrüğü'nde otoparkta olduğunu belirten avukat Ernas, "Gümrük, aracı teslim etmek için de yüklü miktarda bir ÖTV ve otopark ücreti de istemektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Pınar Yar Karaata ise "Aracın üzerindeki el koyma kararı kaldırılmıştır. Aracı alamamış olmaları, maddi yönde zararları olması hususları tamamen bir hukuki alacak davasının konusudur. Ortada dolandırıcılık suçunu oluşturan bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi.

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Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Yeni gelişme

GÜMRÜĞE MÜZEKKERE YAZILMASINA KARAR VERİLDİ: Mahkeme heyeti, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne müzekkere yazı yazılarak suç tarihi olan 6 Ocak 2009 itibariyle yurtdışından Mercedes marka araçların sıfır ya da ikinci el ithalinin nasıl yapıldığı, Amerika'da tescil görmüş ve trafiğe çıkmış ve bir müddet kullanılmış araçların Türkiye'de ithalinin mümkün olup olmadığı, bu şekilde tescil görerek trafiğe çıkmış ve kilometre olarak çok düşük miktardaki araçların sıfır araç olarak ithalinin mümkün olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Heyet, Çiftkurtlar MVC Otomotiv Ltd. Şti. tarafından Amerika'dan sıfır araç olarak ithal edildiği belirtilen Mercedes G500 tipindeki aracın yurtdışından sıfır araç olarak mı, yoksa ikinci el araç olarak mı ithal edildiğinin araştırılarak buna ilişkin bilgi ve belgelerin varsa gümrük beyannamesinin, araç getirildikten sonra gümrük görevlilerince sıfır araç niteliğinde olup olmadığının inceleme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa buna ilişkin belgelerin onaylı örneklerini ve Amerika'da trafikte kullanıldığı ve ikinci el araç niteliğinde olduğu iddia edildiğinden bu hususun aracın ithali sırasında farkedilip farkedilmediği, farkedilmişse neden bu aracın yurt içinde dolaşıma sokulduğu hususlarının ayrı ayrı açıklanması için bilgi ve belgelerin gönderilmesi kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

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Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Yeni gelişme

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