Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Yeni gelişme

GÜMRÜĞE MÜZEKKERE YAZILMASINA KARAR VERİLDİ: Mahkeme heyeti, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne müzekkere yazı yazılarak suç tarihi olan 6 Ocak 2009 itibariyle yurtdışından Mercedes marka araçların sıfır ya da ikinci el ithalinin nasıl yapıldığı, Amerika'da tescil görmüş ve trafiğe çıkmış ve bir müddet kullanılmış araçların Türkiye'de ithalinin mümkün olup olmadığı, bu şekilde tescil görerek trafiğe çıkmış ve kilometre olarak çok düşük miktardaki araçların sıfır araç olarak ithalinin mümkün olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Heyet, Çiftkurtlar MVC Otomotiv Ltd. Şti. tarafından Amerika'dan sıfır araç olarak ithal edildiği belirtilen Mercedes G500 tipindeki aracın yurtdışından sıfır araç olarak mı, yoksa ikinci el araç olarak mı ithal edildiğinin araştırılarak buna ilişkin bilgi ve belgelerin varsa gümrük beyannamesinin, araç getirildikten sonra gümrük görevlilerince sıfır araç niteliğinde olup olmadığının inceleme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa buna ilişkin belgelerin onaylı örneklerini ve Amerika'da trafikte kullanıldığı ve ikinci el araç niteliğinde olduğu iddia edildiğinden bu hususun aracın ithali sırasında farkedilip farkedilmediği, farkedilmişse neden bu aracın yurt içinde dolaşıma sokulduğu hususlarının ayrı ayrı açıklanması için bilgi ve belgelerin gönderilmesi kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.