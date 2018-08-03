Sibel Can'ın eski kocası Sulhi Aksüt'ün son haline bakın! Nereden nereye

Sibel Can ve Sulhi Aksüt evliliği bir dönem, magazin gündemi hayli meşgul etmişti. Hakan Ural'dan boşanan, Karahan Çantay'la sansasyonel ilişkisi biten Sibel Can, 1 yıl içinde Sulhi Aksüt'le evlendi. 10 yıl evli kalan çiftin bir çocukları oldu. Çift daha sonra boşandı, Sulhi Aksüt ortalardan kayboldu.