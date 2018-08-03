Sibel Can'ın eski kocası Sulhi Aksüt'ün son haline bakın! Nereden nereye

Sibel Can ve Sulhi Aksüt evliliği bir dönem, magazin gündemi hayli meşgul etmişti. Hakan Ural'dan boşanan, Karahan Çantay'la sansasyonel ilişkisi biten Sibel Can, 1 yıl içinde Sulhi Aksüt'le evlendi. 10 yıl evli kalan çiftin bir çocukları oldu. Çift daha sonra boşandı, Sulhi Aksüt ortalardan kayboldu.
2010 yılında boşanan çiftin duruşması tam 6 celse sürdü. Sibel Can'ın bu boşanması da magazin dünyasını sarsmıştı. Boşanma sebebi olarak Miami'den (ABD) erken dönen Sibel Can'ın evde Sulhi Aksüt'le ilgili istenmeyen bir olayla karşılaşması gösterilmişti.
Aradan yıllar geçti Sulhi Aksüt ilk defa görüntülendi. Sulhi Aksüt'ün son halini görenler şaşırıp kaldı, eski halinden eser kalmamış. Sulhi Aksüt, Sibel Can'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürdürüyordu.
İŞTE SULHİ AKSÜT'ÜN SON HALİ; Ünlü iş adamı, önceki gün Nişantaşı'nda bir bankamatikten para çekerken görüntülendi.Sibel Can'ın 18 yaşındaki küçük oğlu Emir'in babası olan Aksüt'ün, oldukça yaşlandığı görüldü.
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