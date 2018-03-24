Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Baran Şirin için öyle bir şey yapıyor ki...

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin izleyicileri yine kahkahaya boğacak. 42. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak olan Yeni Gelin'de bu akşam neler yaşanacak işte detaylar...

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Baran Şirin için öyle bir şey yapıyor ki...

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 42. bölümünde Şirin ve Baran sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç âşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki âşık yine kavuşamamıştır. Kalender onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabii ki zorlanmaz. Her şey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender konakta yeni tedbirler almaya başlar.

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Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Baran Şirin için öyle bir şey yapıyor ki...

Bella ve Hazar, konaktaki hengâmeden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. Ve bir “Çadırkent” dolusu işçi ve ailesini konağa getirir. Konağa adeta bir şenlik havası hâkim olur. Tüm konak halkı, mağdur insanlara yardım etmek için elinden geleni yapar. Kalender, Baran’ın “Çadırkent” sakinlerine karşı iyi niyetini ve cömertliğini görmekte fakat görmezden gelmektedir.

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Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Baran Şirin için öyle bir şey yapıyor ki...

Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans vermeye karar verir. Tabii bu şanstan çok ceza niteliğindedir.

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Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Baran Şirin için öyle bir şey yapıyor ki...

Baran, DGS’ye (Damatlık Geçiş Sınavı) girecektir. Sınavı başarıyla geçerse ancak o zaman Şirin’e kavuşacaktır.

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