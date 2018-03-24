Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Baran Şirin için öyle bir şey yapıyor ki...

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 42. bölümünde Şirin ve Baran sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç âşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki âşık yine kavuşamamıştır. Kalender onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabii ki zorlanmaz. Her şey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender konakta yeni tedbirler almaya başlar.