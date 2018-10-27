Show TV'nin Nöbet dizisinde bir şok daha Necati Şaşmaz da oynuyordu

Show TV'de ekrana gelecek olan Pana Film imzalı Nöbet dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken diziyle ilgili dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. Merakla beklenen Jandarma dizisinin kadrosunda çekimler başlamadan peş peşe değişiklikler yapıldı.

NECATİ ŞAŞMAZ GERİ DÖNÜYOR: Geçtiğimiz günlerde bir filmin galasına katılan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, hayranlarına Nöbet dizisinin müjdesini vermişti. Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi değil. Nöbet isimli dizi olacak inşallah.'' demişti.