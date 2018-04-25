Show TV'nin Çukur'un aldığı ağır darbe ipe götürdü!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve İçerde dizisinden kalan tahtı devam ettiren Çukur, kuşkusuz Show TV'nin en çok izlenen ve en merak takip edilen yapımlarından biri. Öyle ki özellikle Vartolu karakteri dillere pelesenk oldu. Özellikle Medet ile olan ilişkilerine izleyici bayılıyor.
İzleyici Vartolu başta olmak üzere Çukur dizisine bayılıyor ancak Çukur'un son haftalarda ki düşen reytingleri gözden kaçmıyor. Bir de son dönemlerde oyuncu değişiklikleri, final iddiaları derken Çukur'un bu gidişatının nedeni merak ediliyor. 'Çukur' dizisinde son üç haftadır reyting kaybı yaşanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı yapım, iki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düştü. Yani izleyici Çukur'u reytinglerde ipe götürdü, her ne kadar sıralamada üst sıralarda yer alsa da.
Başarılı gazeteci Mesut Yar bu konuya köşesinde yer verdi. Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Çukur'a Nazar mı Değdi?" başlıklı yazısı şöyle: "Açıkçası 'Çukur' (Show TV) bu sezonun kafa işlerinden biri oldu ama son üç haftadır dizide bir reyting kaybı var. En büyük rakibi olan Star'ın 'Söz' isimli dizisi toplam izleyicide 'Çukur'u geride bırakıyor.
Ben kendi adıma ortaya çıkan işten endüstriyel olarak memnunum ama belli ki izleyici 'arkadaş, lafı çok da dolandırmayın' görüşünde. İki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düşen 'Çukur' için fikrim odur ki en az üç sezonluk malzemeye sahip. Bu laf dolandırma işi acaba bu serveti sezonlara yayma kaygısından mı? Varsa öyle bir kaygı 'Çukur'u üretenler bir an önce kafayı boşaltmalı!"
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER