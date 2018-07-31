Show TV'nin bir dizisine daha final dün bir bugün iki!

Yaz veya kış fark etmez, gün geçmiyor ki televizyon dünyasından bir final haberi almayalım. Önceki gün Show Tv ekranlarında yayınlanan Darısı Başımıza ani bir şekilde final yapmıştı. Şimdi de yine bir Show TV dizisinin daha final yapma ihtimali bulunuyor.

Show TV'nin bir dizisine daha final dün bir bugün iki!

Yaz veya kış fark etmez, gün geçmiyor ki televizyon dünyasından bir final haberi almayalım. Önceki gün Show Tv ekranlarında yayınlanan Darısı Başımıza ani bir şekilde final yapmıştı. Şimdi de yine bir Show TV dizisinin daha final yapma ihtimali bulunuyor.

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Show TV'nin bir dizisine daha final dün bir bugün iki!

Özellikle son zamanlarda reytinglerinde ciddi bir artık olan ancak senaryosu konusunda bir takım eleştiriler alan o dizi için apar topar final kararı verilebilir. Aynı kanalda yayınlanan diğer dizi ile aynı sonu paylaşabilir. Peki Show TV'nin hangi dizisi final yapabilir? İşte detaylar.

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Show TV'nin bir dizisine daha final dün bir bugün iki!

Sina Koloğlu'nun iddiasına göre Meleklerin Aşkı final yapabilir. İşte o yazı: "SHOW TV DİZİYİ NEDEN KALDIRDI?; 'Darısı Başımıza' final yapıyor. İzlenme oranlarında gün birincisiydi. Peki niye bitiyor? Üç reyting yetmiyor. ‘Bedava ‘’Güldür Güldür Show’ tekrarları da aynı reytingi alıyorsa, niye para verelim?’ diye düşünülmüş olabilir. Bana gelen bilgilerin ana fikri bu...

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Show TV'nin bir dizisine daha final dün bir bugün iki!

Diziyi çeken şirket ‘Erkenci Kuş’u da izleyiciyle buluşturuyor. Yapım, 8.5 reyting alıyor. “Bizim kanalın dizisi niye almıyor?” diye sorulduğunu tahmin ediyorum. Valla bizim ev ahalisi izliyordu ‘Darısı Başımıza’yı... Hiç de fena değildi.

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