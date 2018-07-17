Show TV'de büyük şok! Güldür Güldür final yaptı

Show TV ekranlarının lokomotif işlerinden biri olan, tekrarları bile kanalın en çok izlenen yapımları arasında giren Güldür Güldür Show final yapıyor. İddianın sahibi, başarılı köşesiyle gündeme damga vuran Mesut Yar.

Show TV ekranlarının lokomotif işlerinden biri olan, tekrarları bile kanalın en çok izlenen yapımları arasında giren Güldür Güldür Show final yapıyor. İddianın sahibi, başarılı köşesiyle gündeme damga vuran Mesut Yar. Twitter

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İşte Mesut Yar'ın o yazısı ' Güldür Güldür’ bitiyor mu? İddia çok net. Show TV’nin lokomotif işlerinden “Güldür Güldür Show” önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek. Böyle bir iddiaya inanmak kolay değil... Twitter

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Ancak projenin içinden kopan bazı isimlerin başka işlere yöneldiği haberi doğru. Bu yüzden Show TV ana oyuncularını kısmen kaybetmiş bu iş yerine Yılmaz Erdoğan’ın hazırladığı, yine aynı yapım ekibinden çıkan “Çok Güzel Hareketler Bunlar” benzeri işi ekrana sürme kararı almış...



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