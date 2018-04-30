Show TV Çukur'a o ismin katılacağı iddia edildi kim bu bomba kadın

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a izleyici büyük bir şok yaşattı. Reyting sonuçlarında hep yukarıda yer almasına yer alıyor ancak reyting oranında büyük bir düşüş var. Durum böyle olunca Çukur dizisinde yer alması için popüler bir oyuncuya teklif gittiği iddia edildi.

Show TV Çukur'a o ismin katılacağı iddia edildi kim bu bomba kadın

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a izleyici büyük bir şok yaşattı. Reyting sonuçlarında hep yukarıda yer almasına yer alıyor ancak reyting oranında büyük bir düşüş var. Durum böyle olunca Çukur dizisinde yer alması için popüler bir oyuncuya teklif gittiği iddia edildi. Çukur, kuşkusuz Show TV'nin en çok izlenen ve en merak takip edilen yapımlarından biri. Eğer o oyuncu ile ilgili iddia doğruysa Çukur'u şaha kaldıracaktır.

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Show TV Çukur'a o ismin katılacağı iddia edildi kim bu bomba kadın

'Çukur' dizisinde son üç haftadır reyting kaybı yaşanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı yapım, iki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düştü. Yani izleyici Çukur'u reytinglerde ipe götürdü, her ne kadar sıralamada üst sıralarda yer alsa da.

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Show TV Çukur'a o ismin katılacağı iddia edildi kim bu bomba kadın

Bu düşen reytingler yüzünden Çukur için, son dönemin en popüler kadın oyuncularından birine teklif götürüldüğü iddia edildi. Peki Çukur dizisine katılması için hangi kadın oyuncuya teklif götürüldü.

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Show TV Çukur'a o ismin katılacağı iddia edildi kim bu bomba kadın

O İSİM SERENAY SARIKAYA; Ucankarga adlı hesap, Çukur dizisinin düşen reytingleri için, Serenay Sarıkaya'ya teklif götürüldüğünü iddia etti. Bu iddia doğru mu değil mi ilerleyen günlerde göreceğiz.

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