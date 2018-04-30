Show TV Çukur'a o ismin katılacağı iddia edildi kim bu bomba kadın

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a izleyici büyük bir şok yaşattı. Reyting sonuçlarında hep yukarıda yer almasına yer alıyor ancak reyting oranında büyük bir düşüş var. Durum böyle olunca Çukur dizisinde yer alması için popüler bir oyuncuya teklif gittiği iddia edildi. Çukur, kuşkusuz Show TV'nin en çok izlenen ve en merak takip edilen yapımlarından biri. Eğer o oyuncu ile ilgili iddia doğruysa Çukur'u şaha kaldıracaktır.