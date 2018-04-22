Show TV Çukur dizisinin yıldızı 'Çukur, benim için bitmiştir!'

Show TV ekranların izleyici karşısına çıkan Çukur, her pazartesi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle son bölümlerde büyük olaylarla ivme kazanan Çukur, pazartesi akşamının favorilerinden. Dizide oyuncu sirkülasyonu çok hızlı olmasa da gelen giden oldukça fazla.
Onlardan biri de Burak Sergen. Çukur'da oldukça kilit bir karakteri başarıyla canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı. Peki Çukur'un Beyefendisi diziye geri dönecek mi? İşte Burak Sergen'in Posta'ya özel açıklamaları.
Çukur’da ‘Beyefendi’ lakaplı Baykal rolündeydiniz. Bir anda öldünüz...
Patlayan kilit bir roldü. Tam olarak öldü diyemeyiz, daha arada bir şey oldu.
Bu önceden belli miydi?
Hayır. Öncesinde hiçbir şey belli değildir. Senaristler yazar biz oynarız.
Öldüğünüz tam olarak gösterilmedi. Geri dönecek misiniz?
Öyle bir algı oluştu ama ben döneceğimi zannetmiyorum. Çukur hikayesi benim için bitti.
‘Çukur’daki Beyefendi aşırı hırslı bir karakterdi. Ya siz?
Sanatta hırslı olmadığınız zaman bir yerlere gelemiyorsunuz. Bu işte hırs, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Biraz hırsı olmalı insan.
Hırsın zararlı bir duygu olduğunu düşünenler de var...
Hırsı arkanıza aldığınız zaman zararsızdır. Ama önünüzden giderse zararlıdır. Önünüze geçtiği zaman devire devire gidersiniz. Arkanıza alınca sizi ileri iter. Ve hedefe ulaşırsınız.
Siz hiç kimseyi devirmediniz mi?
Bizim meslekte illa devirme oluyor. Devirmeden bir yerlere gelemiyorsunuz. Ama aslında ‘geçmek’ bunun adı. Önünüzdekini geçeceksiniz. Sonra onun önündekini... Ta ki hedefe varıncaya kadar. Ama kimseye bir zarar vermem.
‘Aşk Halleri’ oyununda Zuhal Olcay ile birliktesiniz. Zuhal Hanım ile çalışmak nasıl?
Muhteşem ötesi! Zaten Zuhal kadın oyuncular listemin birinci sırasında olan bir oyuncudur.
Oyunun temel sorusu: Hangisini söyleyebilmek daha iyi? Yıllar seni çok değiştirmiş mi? Yoksa yıllar seni hiç değiştirmemiş mi?
Maalesef sonuç olarak ikisinde de yıllar geçiyor. Geçen bir zaman üzerine konuşuyoruz. Misal fiziksel olarak çok değiştiğimi biliyorum ama ruhen 18 yaşında ne hissediyorsam şu an da aynıyım. Ruhumuz büyümüyor sanırım. Hayatın içinden bazen yaralı çıktık. Kiminden ölü çıktık. Kiminden kazanarak, kiminden kaybederek çıktık. Ama yine hayat bana ne getirecekse hiç pişmanlık duymadan yaşamaya hazırım.
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