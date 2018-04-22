Show TV Çukur dizisinin yıldızı 'Çukur, benim için bitmiştir!'

‘Çukur’daki Beyefendi aşırı hırslı bir karakterdi. Ya siz?

Sanatta hırslı olmadığınız zaman bir yerlere gelemiyorsunuz. Bu işte hırs, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Biraz hırsı olmalı insan.



Hırsın zararlı bir duygu olduğunu düşünenler de var...

Hırsı arkanıza aldığınız zaman zararsızdır. Ama önünüzden giderse zararlıdır. Önünüze geçtiği zaman devire devire gidersiniz. Arkanıza alınca sizi ileri iter. Ve hedefe ulaşırsınız.



Siz hiç kimseyi devirmediniz mi?

Bizim meslekte illa devirme oluyor. Devirmeden bir yerlere gelemiyorsunuz. Ama aslında ‘geçmek’ bunun adı. Önünüzdekini geçeceksiniz. Sonra onun önündekini... Ta ki hedefe varıncaya kadar. Ama kimseye bir zarar vermem.

