Show TV apar topar final yaptırıyor! Reytinglerin zirvesindeydi

Yaz veya kış fark etmez, gün geçmiyor ki televizyon dünyasından bir final haberi almayalım. Star TV'nin final furyasını , Show Tv'de eklendi ve büyük umutlarla başlayan o dizisi için final kararı aldı. Bu dizi için final beklenmedik bir durumdu.
Özellikle son zamanlarda reytinglerinde ciddi bir artık olan ancak senaryosu konusunda bir takım eleştiriler alan o dizi için apar topa final kararı verildi. Peki Show TV'nin hangi dizisi final yapıyor? İşte detaylar.
DARISI BAŞIMIZA FİNAL YAPIYOR; Show TV'de büyük umutlarla başlayan Darısı Başımıza için final kararı alındı. Darısı Başımıza'nın final bölümünde Ozan Öykü'yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva'ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva'ya Ozan'la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü'nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya'nın da Cem'i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.
Milliyet Blog yazarlarından Anibal Güleroğlu, dizinin neden ekranda tutunamadığını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı: İyi bir durumun gelişmesi halinde karşı tarafın söylediği en klişe sözlerden biridir, ‘Darısı başımıza’… Günlük yaşamdan şarkılara, sıkça yer bulan bu söz şimdilerde yaz dizisi olarak ekranlarımızda boy gösterdi. Ancak ne yazık ki uzun soluklu olacak güçte değildi ve beşinci bölümle final yapma kararı geliverdi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER