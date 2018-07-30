Show TV apar topar final yaptırıyor! Reytinglerin zirvesindeydi

DARISI BAŞIMIZA FİNAL YAPIYOR; Show TV'de büyük umutlarla başlayan Darısı Başımıza için final kararı alındı. Darısı Başımıza'nın final bölümünde Ozan Öykü'yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva'ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva'ya Ozan'la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü'nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya'nın da Cem'i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.



