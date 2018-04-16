Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı son durumu ne

Türk pop müziğinin Minik Serçe'si Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Hastaneden bilgi sızmaması için büyük özen gösterildi. Peki Sezen Aksu neden hastaneye kaldırıldı? İşte tüm detaylar...

Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı son durumu ne

Türk pop müziğinn Minik Serçe lakaplı efsanesi Sezen Aksu hakkında sevenlerini korkutan haber geldi. Sezen Aksu'nun Maslak'ta bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Peki Sezen Aksu'nun son durumu ne? Sezen Aksu neden hastaneye kaldırıldı? İşte tüm detaylar...

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Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı son durumu ne

Sezen Aksu’nun geçen günlerde Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı Sezen Aksu’nun, ayağına sert bir cismin battığı iddiasıyla hastaneye getirildiği ileri sürüldü. Ancak gelen bilgiler hiçte bu yönde değil. Peki Sezen Aksu neden gerçekten hastaneye kaldırıldı?

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Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı son durumu ne

Bir hafta boyunca hastanede özel odada yatan sanatçının, rahatsızlığı hakkında hastaneden bilgi sızmaması için yoğun çaba harcandı. Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre, oğlu Mithatcan Özer’in refakat ettiği sanatçının yanına özel görevlendirilmiş hemşireler dışında hiç kimse alınmadı.

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Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı son durumu ne

Öte yandan Sezen Aksu’nun estetik operasyon geçirmiş olabileceği de iddialar arasında.

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