Seyyid Tahir Özışık son yolculuğuna uğurlandı

İnternethaber Yayın Grubu'nun sahibi Hadi Özışık ve ailesi 87 yaşında hayata veda eden babaları Seyyid Tahir Özışık'ı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Tahir Özışık'ın cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden kaldırıldı. Özışık'ın naaşı ebedi istiragahı olacak Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenazeye siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda sayıda isim katıldı. Cenazeye katıan isimler şöyle: TBMM Başkanı AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Usal, Vali Hüseyin Avni Coş, CHP Milletvekili Levent Gültekin, Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül, Mehmet Sevigen, Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Ağaoğlu, Mete Yarar.

BİNALİ YILDIRIM HADİ ÖZIŞIK'A TAZİYELERİNİ SUNDU: TBMM Başkanı AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, İnternethaber Yayın Grubu'nun sahibi Hadi Özışık'a taziyelerini sundu.

SOYLU ÖZIŞIK AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI: Cenazede Özışık ailesini yanız bırakmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İnternethaber Yayın Grubu Genel Müdürü Mehmet Özışık'a taziye dileklerini iletti.