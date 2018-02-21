Şeyma Subaşı paylaşınca olay yarattı 'Bunu kim yaptı?'

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni eşi Şeyma Subaşı'nın milyonlarca takipçisi var bildiğiniz üzere. Şeyma Subaşı, Instagram sayfasında her paylaştığına oldukça özenli davranıyor. Kısa zaman öncede paylaşımlarını yoruma açmıştı bildiğiniz üzere. Her adımı olan Şeyma Subaşı'nın bu kez paylaştığı olay yarattı. Peki Şeyma Subaşı olay yaratacak kadar ne paylaştı?