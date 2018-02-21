Şeyma Subaşı paylaşınca olay yarattı 'Bunu kim yaptı?'

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabında öyle bir şey paylaştı ki takipçleri hem şaştı kaldı hem de gülmekten kendini alıkoyamadı. Peki Şeyma Subaşı ne paylaştı?

Şeyma Subaşı paylaşınca olay yarattı 'Bunu kim yaptı?'

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni eşi Şeyma Subaşı'nın milyonlarca takipçisi var bildiğiniz üzere. Şeyma Subaşı, Instagram sayfasında her paylaştığına oldukça özenli davranıyor. Kısa zaman öncede paylaşımlarını yoruma açmıştı bildiğiniz üzere. Her adımı olan Şeyma Subaşı'nın bu kez paylaştığı olay yarattı. Peki Şeyma Subaşı olay yaratacak kadar ne paylaştı?

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Şeyma Subaşı paylaşınca olay yarattı 'Bunu kim yaptı?'

Sosyal medyayı aktif kullanan Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı'nın amcalarıyla çektirdiği fotoğrafa yapılan montajı kahkahalarla paylaştı. Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini güldürdü.


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Şeyma Subaşı paylaşınca olay yarattı 'Bunu kim yaptı?'

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak eşi Acun Ilıcalı'nın montajlı fotoğrafını paylaştı. Eşinin kendi hesabından paylaştığı bir akraba ziyareti sırasında çekilmiş karesine yapılmış bir montajı kısa bir video üzerinden paylaşan Şeyma Subaşı kahkahalar içinde yayınladığı videoya "Bunu kim yaptı kimmm" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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Şeyma Subaşı paylaşınca olay yarattı 'Bunu kim yaptı?'

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN O PAYLAŞIMI;

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