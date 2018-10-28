Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nda! Kostümüne kaç para harcadı?

ACUN Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni eşi Şeyma Subaşı, bu sefer de New York'ta bir Cadılar Bayramı partisine katıldı. O partiden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın üzerindeki Cadılar Bayramı kostümü dikkat çekti. Şeyma Subaşı o kostüme kaç para ödedi?