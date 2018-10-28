Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nda! Kostümüne kaç para harcadı?

ACUN Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni eşi Şeyma Subaşı, bu sefer de New York'ta bir Cadılar Bayramı partisine katıldı. O partiden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın üzerindeki Cadılar Bayramı kostümü dikkat çekti. Şeyma Subaşı o kostüme kaç para ödedi?
Şeyma Şubaşı dün gece arkadaşlarıyla New York'ta bir Cadılar Bayramı partisine katıldı.
Arkadaşlarıyla saatlerce eğlenen Subaşı, bol bol paylaşım yaptı.
Raisa Vanessa imzalı beyaz bir elbise giyen Subaşı'nın kıyafeti 1.865 Euro yani yaklaşık 12 bin TL.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER