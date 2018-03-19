Şeyda Coşkun Şahan ile Ata'yı gözüne kestirdi!

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, ''Kafayı Şahan Gökbakar ve Ata Demirer’in kilolarına taktım. Gözüme batıyorlar. Bana gelsinler, hemen zayıflatayım'' dedi.

Şeyda Coşkun Şahan ile Ata'yı gözüne kestirdi!

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ataköy’deki ‘A Plus AVM’de katıldığı söyleşide çarpıcı açıklamalar yaptı. Şeyda Coşkun 1 ay önce mide ameliyatı olan Deniz Seki için ''Her zaman yardım etmeye hazırdım. Bana gelseydi haftada doğal yollarla zayıflardı. Duydum ki ameliyat Bence çok korkutucu bir şey. Güzelleşmek uğruna böyle şeyleri gereksiz buluyorum" dedi. Deniz Seki, 90 kiloya çıkınca ameliyat oldu. Bir ayda 28 kilo verip 72'ye düştü.

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Şeyda Coşkun Şahan ile Ata'yı gözüne kestirdi!

Popçu Gülşen ile 10 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Şeyda Coşkun sözlerine şöyle devam etti: “Gülşen’in çok kilo aldığı dönemler oldu. Doğumdan sonra formuna kavuşması için her gün 1 saat yürüdük. Ama zayıflamasının en büyük sırrı diyet pasta. Şimdi kafayı Şahan Gökbakar ve Ata Demirer’in kilolarına taktım. Gözüme batıyorlar. Bana gelsinler, hemen zayıflatayım.”

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Şeyda Coşkun Şahan ile Ata'yı gözüne kestirdi!

*Ata Demirer, birkaç kez diyet yapmayı denedi, ama sonra bıraktı.

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Şeyda Coşkun Şahan ile Ata'yı gözüne kestirdi!

*Şahan Gökbakar, akşam 18.00’den sonra yemeyi keserek zayıflıyor.

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