Şeyda Coşkun Şahan ile Ata'yı gözüne kestirdi!

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ataköy’deki ‘A Plus AVM’de katıldığı söyleşide çarpıcı açıklamalar yaptı. Şeyda Coşkun 1 ay önce mide ameliyatı olan Deniz Seki için ''Her zaman yardım etmeye hazırdım. Bana gelseydi haftada doğal yollarla zayıflardı. Duydum ki ameliyat Bence çok korkutucu bir şey. Güzelleşmek uğruna böyle şeyleri gereksiz buluyorum" dedi. Deniz Seki, 90 kiloya çıkınca ameliyat oldu. Bir ayda 28 kilo verip 72'ye düştü.