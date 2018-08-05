Şevval Sam şehit bebek ve annesi için söyledi

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde konser veren Şevval Sam, Büyükçekmeceli hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin gösterdiği ilgiden dolayı gözyaşlarını tutamayan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi.

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde binlerce seveniyle buluşan Şevval Sam, karşılaştığı ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

HAYRANLARI ŞARKILARINA EŞLİK ETTİ... Büyükçekmeceliler, konserde Şevval Sam'ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kaydedip canlı yayın yaparak o anları kayıt altına aldı.

Duygusal anların yaşandığı konserde Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi.

'BÜTÜN KALBİMLE KINIYORUM'... Şevval Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, her türlü birlikteliğe zarar veren insanı bütün kalbimle kınıyorum. Lanet okumak istemiyorum, çünkü onlar gibi kötü olmak istemiyorum" dedi.

Şevval Sam'ı duyarlılığından ötürü kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Öncelikle size teşekkür ediyorum… Hani bir söz var ya kıymayın çocuklara diye. Çocuklara uzanan eller kırılsın. Çocukları hunharca katleden kim varsa, ne varsa hepsini lanetliyoruz.” sözleri ile başarılı sanatçıya teşekkür etti.